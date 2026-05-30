🔴 CANLI | Özgür Özel Güvenpark'ta konuşuyor: Hangi mesajları verecek?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) seçilmiş lideri Özgür Özel’in bugün (30 Mayıs Cumartesi) bayramlaşma programını yapacağı alanda büyük bir kalabalık toplandı.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alan her geçen dakika büyüyor.

Alanda eski CHP genel başkanlarından Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bulunuyor.

Alandakiler “Özgür gelecek, özgür Türkiye” sloganları attı.

YAVAŞ: CHP EN KISA SÜREDE KURULTAY'A GİTMELİDİR

Özgür Özel, saat 13.50'de Güvenpark'a vardı, kalabalık arasında ilerlemekte güçlük çekti.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da alana geldi ve kitleyi selamladı.

Yavaş'ın konuşması sırasında "Hain Kemal" sloganı atıldı.

Yavaş konuşmasında "Birlikte hareket etmezsek yarınları da kaybederiz" dedi.

Yavaş, "Çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa sürede kurultaya gitmelidir" ifadesini kullandı.

Yavaş, şunları söyledi:

“İnsanların umudunu tüketen bir konumda bulunmaktansa, siyaseti bırakırım. İnsanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Önemli olan bu toplumun geleceğidir. CHP sıradan bir parti değildir, bu ülkenin kurucu iradesidir. CHP’yi zayıflatmaya yönelik her girişim, yalnızca partiyi hedef almamaktadır. Türkiye’nin birikimini ve Cumhuriyet’in değerlerini hedef almaktadır”

"TV'Yİ KAPATIN, ALANA GELİN"

Güvenpark'ta Halk TV yayınına katılan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,“Ben hep evlerde Halk TV’nin açılmasını rica ederdim. Şu anda diyorum ki Ankara’da olup bizi dinleyen kim varsa lütfen Halk TV’yi kapatsın, pijamasını çıkarsın, elindeki kumandasını bıraksın ve Güvenpark’a gelsin” dedi.