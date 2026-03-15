Canlı senfoni orkestrası ile Star Wars efsanesi

Yunis ALAÇAM

İkonik karakterleri, çığır açan görsel efektleri ve hafızalara kazınan müzikleriyle sinema tarihine damga vuran Star Wars efsanesinin “Return of the Jedi” filmi Şef Timothy Henty yönetiminde, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde 3 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Arena’da yapılacak gösterimde film, sinema perdesinde orijinal dili ve Türkçe altyazılı olarak gösterilirken, besteci John Williams’ın Akademi Ödüllü müzikleri filmle senkronize biçimde canlı senfonik orkestra tarafından icra edilecek. Sinema ve müziğin birlikteliği, izleyiciyi galaksiler arası hikâyenin merkezine taşıyacak. Star Wars hayranları etkinliğe kostüm ve aksesuarlarıyla katılabilecek.