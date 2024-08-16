CANLI | TBMM'de kritik Can Atalay toplantısı: AKP'li Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı başladı. Oturumu TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetti.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması iki kez kesildi. Ahmet Şık kürsüde ikinci kez konuşurken AKP'liler kürsüye yürüdü ve Alpay Özalan, Ahmet Şık'a saldırdı.

Oturuma 45 dakika daha ara verildi. Grup Başkanvekilleri TBMM Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

AHMET ŞIK: "SİZDE UTANMA YOK, HAYSİYET YOK"

DEVA Partili İdris Şahin'den sonra konuşan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüye çıktı ve AKP sıralarına dönerek "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok." dedi.

Şık'ın sözlerine AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı ve oturuma 15 dakika ara verildi.

#SonDakika



TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı



Kürsüye gelen TİP Milletvekili Ahmet Şık, AKP sıralarına "Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok" dedi



AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine oturuma ara verildihttps://t.co/o00UlQwTDt pic.twitter.com/e0PbaoT2Xn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 16, 2024

15 dakika sonra Ahmet Şık tekrar kürsüye gelerek konuşmasına devam etti.

"EN BÜYÜK TERÖRİSTLER BURADAKİLER"

AKP sıralarına seslenmeye devam eden Şık, şöyle konuştu:

"Burada usulü konuşmaya gerek yok. Kanunsuzluğun teamül haline geldiği ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenlere makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler 'vatan haini', 'FETÖ'cü', 'katil' terörisit. Can Atalay'a teröist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Herkes bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken bu sırada oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir."

ALPAY ÖZALAN ŞIK’A YUMRUK ATTI

AKP milletvekilleri, sıralara vurarak Şık’ın konuşmasını kesti. Şık, “Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez” ifadesini kullandı. Bekir Bozdağ bir kez daha oturuma ara verdi.

Şık konuşmasına devam ederken AKP Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye yürüyerek Şık’a yumruk attı. Özalan'ın saldırısı üzerine kavga çıktı.

#SonDakika

Ahmet Şık yeniden kürsüye çıktı, yükselen tansiyonun ardından oturuma tekrar ara verildi



AKP'li Alpay Özalan, kürsüde konuşma yapan Ahmet Şık'a saldırdı https://t.co/o00UlQwTDt pic.twitter.com/VoYnfqapxX — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 16, 2024

Özalan'ın saldırısıyla başlayan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Meclis’te zorbalık!

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. pic.twitter.com/SEkTOMhozw — Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 16, 2024

Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırdıktan sonra çıkan kavganın gerisinde durduğu görüntüleri, EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca da paylaştı.

AKP grubunun idare amiri Alpay Fehmi Özalan Ahmet Şık’a kürsüde saldırdı!

Dem Parti grup başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in kaşını yardı bir AKP’li vekil.



AKP faşizminin sergilediği son performans!



Meclisi irade gaspının alanı haline getirip, halk iradesini kör şiddetle ayaklar… pic.twitter.com/NJHGu9vwOj — Sevda Karaca (@sevdakaraca) August 16, 2024

Görüşmeye muhalefet partilerinin genel başkanları da katıldı. Ayağında basit bir kırık oluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM Genel Kurulu’na havalı yürüme botu giyerek katıldı. Görüşme öncesi konuşan Özel, "Basit bir ev kazası geçirdm, sağlık durumum gayet iyi" dedi.

AKP MİLLETVEKİLLERİNE TEPKİ

Oylamanın tamamlanması ve toplanma yeter sayısına ulaşılmasının ardından AKP sıralarının dolduğu görüldü. AKP milletvekilleri TBMM Genel Kurul Salonu’na girerken muhalefet, “Neden saklanıyorsunuz?” tepkisini gösterdi. MHP milletvekilleri ise oturuma katılmadı.

Meclis Genel Kurulu’nda, CHP’nin başvurusu ile alınan olağanüstü toplantı kararı okundu. Olağanüstü toplantıda söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP’li Bekir Bozdağ’ın Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararı okuduğunu anımsattı. Koçyiğit, oturumun Bozdağ tarafından yürütülmesinin usule aykırı olduğunu kaydetti.

BOZDAĞ’A ELEŞTİRİ

Usule aykırılık itirazı üzerine konuşmak için kürsüye çıkan DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Meclis’in yapacağı bir şey yok” sözlerini eleştirdi. TBMM Genel Kurulu’nun Gülizar Biçer Karaca tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, “Üzerine yemin ettiğiniz Anayasa’ya aykırı davranacağını bildiği için Sayın Kurtulmuş, Meclis’i size yönettiriyor” diyerek Bekir Bozdağ’a seslendi. Şahin, Can Atalay’ın başkanlığının düşürülmesi ile halkın iradesinin yok sayıldığını söyledi.

ATALAY'DAN VEKİLLERE MEKTUP

Toplantı öncesi Can Atalay'ın oturuma katılacak tüm milletvekillerine yazdığı ve diğer TİP milletvekilleri tarafından kendilerine ulaştırılan mektup da TİP'in sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın bugün oturuma katılacak tüm milletvekillerine yazdığı ve diğer milletvekillerimiz tarafından kendilerine ulaştırılan mektubu kamuoyuna saygıyla duyururuz. #CanAtalayMeclise pic.twitter.com/IhyAdLxwWh — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 16, 2024

Muhalefet, AYM'nin gerekçeli kararının okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin iadesi sürecinin başlamasını istiyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası kapsamında hapis cezası verilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti. Kararın gerekçesinde, "Hukuken var olmayan işlem ile ilgili söz konusu talebin incelenebilmesine imkan bulunmadığı" ifade edilmişti.

Kararın ardından Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulundu. Atalay da mahkeme kararına dikkat çekerek, tahliyesini ve milletvekilliğinin yeniden tanınmasını talep etti.

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