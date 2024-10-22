Canlı yayında Gülen'e 'rahmet' dileyen gazeteciye adli kontrol ve yurt dışı yasağı

bursadabugün isimli web sitesinde canlı yayında Fethullah Gülen'in ölüm haberini verirken 'rahmet' dilemeisnin ardından gözaltına alınan gazeteci Aysın Komitgan'ın işine son verildi.

Aysın Komitgan, bursadabugün isimli web sitesinde sunduğu 'Gün'aysın' isimli sabah programında ABD'de hayatını kaybeden Fethullahçı çetenin elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüne yer verdi.

Komitgan, konuşmasında, "Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş. Yakın kaynaklarından ve yeğeninden ölüm haberi teyit edildi. Ne diyelim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Sözleri tepki çeken Komitgan hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ardından gözaltına alınan Komitgan'ın bugün Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan Komitgan, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Aysın Komitgan hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Öte yandan yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Komitgan, "İnsani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü" diyerek özür diledi.

Komitgan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum."

İŞİNE SON VERİLDİ

Daha sonra web sitesinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Komitgan'ın işine son verildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Röportaj sırasında kullandığı kabul edilemez açıklamalarından dolayı program sunucusu Aysın Komitgan'ın kurumumuzla ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."