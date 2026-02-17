Canlı yayında İsrailli sporcuyu ifşa etti: İsviçreli spikerden IOC’ye çifte standart çıkışı

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayın sırasında İsrail bobsled takımında yer alan Adam Edelman hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Renna, Edelman’ın kendisini “Siyonist” olarak tanımladığını ve İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonlara destek veren çok sayıda sosyal medya paylaşımı yaptığını aktardı.

Renna, konuşmasında Birleşmiş Milletler’e bağlı Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun Gazze’ye ilişkin raporlarında kullandığı soykırım ifadesine vurgu yaptı.

İsviçreli spiker, Edelman’ın paylaşımlarında İsrail’in askeri müdahalesini “tarihteki en ahlaki ve en haklı savaş” olarak nitelendirdiğini söyledi.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, “herhangi bir savaşı aktif biçimde destekleyen sporcuların yarışmalara uygun olmadığı” yönünde bir ilkesinin bulunduğunu hatırlattı. Ancak bu yaklaşımın pratikte yalnızca Rus sporculara uygulandığını belirten Renna, İsrailli sporcuların organizasyonlara katılmaya devam etmesini çifte standart olarak değerlendirdi.

İsviçreli spiker ayrıca, İsrail’in uluslararası alanda ağır suçlamalarla anıldığını ifade ederek, bu koşullarda sporcularının uluslararası organizasyonlarda yer almasının tartışmalı bir durum oluşturduğunu dile getirdi.

Renna, örnek olarak Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych’in, ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenleri anmak için fotoğrafların yer aldığı bir kask takmasının dahi oyunlarda yasaklandığını hatırlattı.

Canlı yayında yapılan bu değerlendirmeler, spor dünyasında uluslararası organizasyonların politik ve etik tutarlılığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.