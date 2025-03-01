Canlı yayında Kürtçe tartışması: Orhan Miroğlu yayını terk etti

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, dün akşam HaberTürk'te katıldığı programda Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısı yaptığı metnin Kürtçesi okunurken televizyonlarda yayınların kesilmesine tepki gösterdi.

"Kürtçe çok mağdur bir dil. Kürt meselesini çözüyoruz ama Kürtçe üzerinden tartışmaktan da alamıyoruz" diyen Miroğlu'na HaberTürk yazarı Nasuhi Güngör, "Beni kastediyorsanız ben bu gruba girmiyorum" diye cevap verdi.

Bunun üzerine Miroğlu, "Lafımı kesme. Dili inkar edilen halkın dilinin televizyonda konuşulmasından neden rahatsız oldunuz anlamadım" dedi.

Güngör'ün "Sözlerinize dikkat edin" cümlesi üzerine Miroğlu bu defa "Sus da dinle biraz. Herkese müdahale etmek senin hakkın mı Nasuhi?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra "Ahmet Türk'ün bunu Kürtçe okuması doğru bir şey. Büyük oranda Kürtlerle ilgili bir meseleyi çözeceğiz. Biz dilimizle inkar edilmek istemiyoruz" diyen Miroğlu, tartışmanın uzamasının ardından yayını terk etti.