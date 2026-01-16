Canlı yayında rahatsızlanmıştı: Bakan Uraloğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayını sırasında rahatsızlığı sebebiyle müsaade istedi.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin yaptığı açıklama sırasında ani olarak rahatsızlandı.

TGRT Haber kameralarına konuşan Uraloğlu, gazetecinin sorusunda cevap veremedi ve yayının kesilmesi için müsaade istedi.

O anlar kameraya yansıdı.

URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, "Tansiyon düşüklüğüymüş, gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık, tansiyonumuz da normale geldi, çok şükür hiçbir problem yoktur" dedi.

AA muhabirine konuşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün tabii yoğun bir ilgi oldu. Havalimanıyla ilgili açıklama yaptık. Sonra da bireysel röportaj talepleri geldi. Ben de onları kırmamaya gayret ettim. Bu son röportajda biraz gözüm karardı, anladım tansiyonum muhtemelen düştü diye. Onun için müsaade istedik. Tam ne dediğimi hatırlamıyorum ama yayını durdurabilir miyiz, müsaadenizle dediğimi zannediyorum en azından. Arkadaşlar oturttu, havalimanımızın doktor ve sağlık görevlileri geldi. Tansiyon düşüklüğüymüş. Demek ki birazcık fazla yorulmuşuz. Ondan sonra gerekli ufak tefek bir serum takviyesi yaptılar, bir şeyler atıştırdık. Tansiyonumuz da normale geldi. Çok şükür hiçbir problem yoktur. Anladığım kadarıyla biraz gribal biraz da yorgunluktan kaynaklı çok şükür hiçbir problem yok."