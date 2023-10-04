Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteciye hapis cezası

Rusya'da televizyon kanalında "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan Rus gazeteci Ovsyannikova, gıyabında sekiz buçuk yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açarak Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova, gıyabında sekiz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme tarafından Telegram'da yayınlanan açıklamaya göre Ovsyannikova 'Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilerek yanlış bilgi yaymaktan' suçlu bulundu.

Eski bir devlet televizyonu çalışanı olan Ovsyannikova, söz konusu pankartı açtıktan sonra para cezasına çarptırılmış ve ev hapsine alınmıştı. 45 yaşındaki gazeteci, avukatının 'tutuklanacağı' yönünde yaptığı uyarı sonrasında kızıyla birlikte ev hapsinden kaçarak Avrupa'ya yerleşmişti.

MACRON'UN SIĞINMA TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Ovsyannikova, olaydan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisine yaptığı sığınma teklifini, "Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Hiçbir koşulda ayrılmak, başka yere gitmek istemiyoruz” diyerek reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal”da Mart 2022'de, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

Ovsyannikova, Moskova’da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

Babası Ukraynalı, annesi Rus olan Odessa doğumlu gazeteci, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.