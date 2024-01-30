Canlı yayında sert tartışma: Şaban Sevinç’in iddiaları Battal İlgezdi’yi kızdırdı

Şaban Sevinç’in iddiaları sonrası yayına katılan Battal İlgezdi, “Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan" dedi.

TV 100’deki programda CHP'den istifa eden Battal İlgezdi ile ilgili konuşulunca Barış Yarkadaş'ı cep telefonundan arayarak yayına katıldı.

Şaban Sevinç’in aday gösterilmeyince CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla iki kez görüştüğünü ve yeniden aday gösterilmeyi istediğini öne sürdü. Sevinç, İlgezdi’nin daha önce MYK’dan geçmeden aday gösterildiğini de iddia etti. Programda, Battal İlgezdi’nin aday gösterilmeyince eşi Gamze Akkuş İlgezdi’nin PM toplantısını terk ettiği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından yayına Barış Yarkadaş’ı telefondan arayarak katılan Battal İlgezdi, Sevinç’e sert sözlerle tepki gösterdi. İlgezdi "Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'dan geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun" demesi üzerine Sevinç "Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi" dedi. Bunun üzerine İlgezdi "İstiyorsan seninle özel bir program yapalım. PM'yi konuşalım. Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan" dedi. İlgezdi, Şaban Sevinç’in daha önce Halk TV’de genel yayın yönetmeliği yaptığını hatırlatarak, “İstersen Halk TV’yi konuşalım diye de devam etti.

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Hacır'ın "Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim" diyerek yanıtladı.

İlgezdi "Eğer Kemal Deniz Bozkurt’u, Şükrü Beyi, Avcılar’da Turan Beyi yaparlarsa ben bütün bu iddialardan vazgeçiyorum. Evet bu söylediğimiz arkadaşların hepsi Kürt-Alevi kökenlidir İstanbul’da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyordur" dedi.