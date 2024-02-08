‘Canlı yayında sigara’ olayı açıklığa kavuştu

Spor spikeri Onur Yıldız’ın Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı öncesi sigara içerken kameralara yansıyan görüntülerinde gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı öncesi sigara içerken görüntülenen Onur Yıldız’ın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söz konusu görüntünün yayından önce çekildiği ve A Spor’un yayınına yansımadığı belirtildi.

Yıldız, X hesabından ‘zorunlu açıklama’ notuyla yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Bu akşam sosyal medyada yer alan görüntü, canlı yayında gerçekleşmemiştir. Yurt dışı yayını için verilen uydu frekansından illegal bir şekilde kaydedilmiş, yayın dışı görüntüdür. A Spor izleyenler yayında asla böyle bir görüntüye tanık olmadılar.”