Canlı yayında turist dolandıran taksiciye 141 bin TL ceza

İstanbul Beyoğlu'nda, Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger, Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere bir taksiye bindi. Yolculuk anını canlı yayınlayan Auger, araçtan indikten sonra kredi kartından fazla ücret çekildiğini fark etti.

Taksi şoförünün kendisinden 136 dolar ücret aldığını belirten yayıncının paylaşımı, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

HEM PARA CEZASI HEM TRAFİKTEN MEN

Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik inceleme sonucunda, yayıncı Auger'i Karaköy Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki oteline bırakan taksi şoförünün 43 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

Kullandığı araçla birlikte yakalanan taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak, yer işaretlerine uymamak ve emniyet kemeri takmamak ihlallerinden dolayı toplam 141 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

'DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İdari cezaların yanı sıra şoförün taksi kullanmasını sağlayan sürücü kartı tamamen iptal edildi ve söz konusu araç çekici vasıtasıyla trafikten men edildi. Gözaltına alınan H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, TCK'nin ilgili maddesi uyarınca 'dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.