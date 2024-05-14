Cannes 77’nci kez yola çıkıyor

Emrah KOLUKISA

Bu yıl 77. kez perdelerini açacak olan Cannes Film Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival bu akşam (14 Mayıs) Fransız sinemacı Quentin Dupieux’nün “Le Deuxieme Acte” (“İkinci Perde”) adlı filminin gösterimiyle başlayacak.

Fransız oyuncu Camille Cotin’in ev sahibi sunuculuğunda düzenlenecek açılış töreni Cannes’ın ünlü Lumiere Salonu’nda yapılacak.

Bu yıl 22 filmin Altın palmiye için yarışacağı resmi seçkide Francis Ford Coppola, Miguel Gomes, Andrea Arnold, Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, Paul Schrader, Jacques Audiard gibi usta sinemacıların filmleri yer alırken kadın yönetmenlerin görece az sayıda olması dikkat çekiyor. Öte yandan son filmi “Kutsal İncir Tohumu” ile yine büyük ödül için yarışan İranlı sinemacı Muhammed Rasoulof’un İran’da hapis cezasına çarptırılması ve ülkeden çıkışının yasaklanması büyük tepki topladı.

Başkanlığını Greta Gerwig’in üstlendiği Altın palmiye jürisinde senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan da yer alıyor. Kadınların ağırlıklı olduğu jüride ayrıca Lily Gladstone, Eva Green, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona, Pierfrancesco Favino, Kore-eda Hirokazu ve Omar Sy de bulunuyor. Bu yıl festivalin resmi bölümlerinin hiç birinde Türkiye’den bir yapım yer alamasa da Eleştirmenler Haftası adlı yan bölüme Cem Demirer’in “Noksan” adlı kısa filmi seçildi.

Festival kapsamında Hollywood yapımı “Furiosa: A Mad Max Saga” dünya prömiyerini yaparken, dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Meryl Streep onur konuğu olarak açılış gecesi Cannes’da özel bir ödül alacak. Festival 25 Mayıs gecesi yapılacak ödül töreni ile sona erecek.