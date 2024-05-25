Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu: Bu yıla Filistin damga vurdu

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen ve 22 filmin yarıştığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü sahibini buldu.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen ve 22 filmin yarıştığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü sahibini buldu.

Fransa'nın Cannes kentinde 14 Mayıs'ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.

Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi.

Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmi oldu.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine "Özel Ödül" verildi.

Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.

Altın Kamera ödülü de "Armand" filmiyle Norveçli yönetmen Halfdan Ullman Tondel'e verildi.

Jüri üyesi Camera d'Or Gilles Porte, Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklindeki yeşil-kırmızı-siyah-beyaz rozet ile katıldı.

KIRMIZI HALI FİLİSTİN PROTESTOLARINA SAHNE OLDU

Filistin kökenli Amerikalı ünlü model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Cannes Film Festivali'ne katılan Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Blanchett'in önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetinin kırmızı halı ile birleşmesi akıllara Filistin bayrağını getirdi.

İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça Filistin yazılı kıyafetle katıldı.

Hint oyuncu Kani Kusruti, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filminin prömiyerine karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, Filistin ile dayanışmanın sembolü olan karpuz motifli bir broş taktı.

Filminin gösterimi öncesi 60 metrelik kırmızı halıda yürüyen Bekhti'nin siyah kıyafetinin yakasına taktığı broş, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca da Filistin'e desteğini kırmızı halıda yürürken kıyafetine taktığı Filistin bayrağı desenli broş ile gösterdi.

Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı.

Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.