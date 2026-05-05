Cannes Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Dünyanın en prestijli sinema etkinliği olarak kabul edilen Cannes Film Festivali’nin bu yılki Altın Palmiye jürisi açıklandı.

Başkanlığını Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook’un üstlendiği jüride oyuncu ve yapımcı Demi Moore, Etiyopya asıllı İrlandalı oyuncu ve yapımcı Ruth Negga, Belçikalı yönetmen ve senarist Laura Wandel, Çinli yönetmen ve senarist Chloé Zhao, Şilili yönetmen ve senarist Diego Céspedes, Fildişi Sahili doğumlu ABD’li oyuncu Isaach De Bankolé, İskoç senarist Paul Laverty ve İsveçli oyuncu Stellan Skarsgard yer alacak.

Altın Palmiye için 22 yapımın yarıştığı 79. Cannes Film Festivali 12 Mayıs akşamı yapılacak açılış töreni ile başlayacak ve 23 Mayıs’ta yapılacak ödül töreni ile sona erecek.