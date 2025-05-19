Cannes'te Kevin Spacey'e 'Yaşam boyu başarı ödülü' verilecek

Art arda gelen cinsel taciz iddialarıyla kariyeri sona eren iki Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey'e, bu yıl düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde 'Yaşam boyu başarı ödülü' verilecek.

NTV'nin Variety'den aktardığı habere göre, oyuncu festival kırmızı halısında yürüyebilir ve tepkilerin odağı olabilir.

24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde oyuncuya 'Yaşam boyu başarı ödülü' verilecek.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI

İngiltere'de 2001-2013'te 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü 65 yaşındaki aktör Kevin Spacey'nin, başkent Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada suçsuz olduğuna karar verilmişti.

Kevin Spacey, İngiltere'de 2001-2013'te Londra ve Gloucestershire'da 4 erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil hakkında yöneltilen 12 suçtan yargılanıyordu.

Spacey, Morgan ile yaptığı röportajda, uygunsuz davranışlarıyla ilgili iddialara yanıt vererek "sınırları zorladığını" ama suç işlemediğini savunmuştu.

HOUSE OF CARDS’IN KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Kevin Spacey son yıllarda art arda açılan taciz davaları nedeniyle Netflix dizisi House of Cards'ın kadrosundan 2017'de çıkarılmıştı.

2022'de oyuncu Anthony Rapp'i 14 yaşındayken istismar ettiği suçlaması mahkeme tarafından düşürülmüş, diğer suçlamalardan da aklanmıştı. ABD’li aktör hakkında 2008 yılında gerçekleştiridiği iddia edilen cinsel saldırıya ilişkin açılan dava ise devam ediyor.

Kevin Spacey, 2000 yılında "Amerikan Güzeli" ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü ve 1995 yılında "Olağan Şüpheliler" filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştı.