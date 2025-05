Cannes’da Gazze’nin sesi

Emrah KOLUKISA

Gazze doğumlu ikiz kardeşler Arab ve Tarzan Nasser bu yıl Cannes’da Un Certain Regard bölümünde gösterilen “Once Upon a Time in Gaza” (“Bir Zamanlar Gazze’de”) adlı filmleriyle izleyici karşısındaydılar. Daha önce 2015’te Eleştirmenlerin Haftası bölümünde gösterilen “Degradé” ve 2021’de Filistin’in Oscar adayı olarak seçilen “Gaza Mon Amour” adlı filmleriyle tanınan ve festivalin Genel Delegesi Thierry Fremaux’nun “Kardeş sinemacıları severiz, bu yıl böyle iki çiftimiz var” diyerek (Dardenne Kardeşler diğeri) sahneye çağırdığı Arab ve Tarzan Nessar Kardeşler, adının da ima ettiği gibi bir spaghetti western havasındaki filmlerinin ilk gösterimi öncesi şunları söylediler:

“Bir yıl 8 aydır Gazze modern tarihin en büyük ve en korkunç soykırımıyla karşı karşıya. Burada adını duyduğunuz Fatima Hassouna bence şanslı, hayatı ve fotoğrafçı olarak kariyeriyle insanların gözünde bir kahramana dönüştü çünkü. Ama İsrail bugüne kadar 60 binden fazla Fatima Hassouna öldürdü ve cinayetlerine devam ediyor. Artık daha ne söylenebilir bilmiyoruz ama bu soykırım durmalı. Bunun hakkında konuşmalıyız, sessizlik de suça ortak olmak demek. Bu soykırım bitecek, bu bir dilek değil, bitecek ve o zaman anlatılan hikâyelerden insanlık utanç duyacak.”

Öte yandan festivalde İsrail’e karşı herhangi bir resmi duruş sergilendiğini de söylemek mümkün değil. Bunu şunun için söylüyorum, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş başladığından bu yana muhalif sinemacılar hariç hiçbir Rus sinemacı davet edilmiyor Cannes’a ve bu da festivalin resmi görüşü olarak duyuruluyor. Hatta Village International’de Rusya’nın bir standı da yok ama İsrail’in Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından açılmış standına izin veriliyor. Bunu da özel bir not olarak eklemekte yarar var.

DENZEL WASHİNGTON’A SÜRPRİZ ÖDÜL

Cannes’da ABD’li sinemacı Spike Lee’nin yarışma dışı olarak gösterilen “Highest 2 Lowest” adlı filminin galası bir de sürprize sahne oldu. Film için Cannes’a gelen oyuncu Denzel Washington (ki anladığımız kadarıyla onun ilk Cannes seferi bu) Thierry Fremaux tarafından sahneye davet edildi ve kariyerini özetleyen bir videonun gösteriminin ardından kendisine bir Onursal Altın Palmiye takdim edildi. Spike Lee ile beraber sahnede ödülü alan ve bir hayli duygulanan Washington “Çok teşekkür ederim, benim için gerçek bir sürpriz oldu bu. Kardeşim Spike ile bir kez daha çalışma fırsatı bulduğum için de mutluyum; farklı annelerden kardeşiz biz onunla. Cannes’da olmak da çok güzel, burada çok ayrıcalıklı bir grup olduğumuzu söyleyebilirim, filmler çekiyoruz, smokinler, güzel elbiseler giyiyoruz ve bunun için de para alıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum ve kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum” dedi.