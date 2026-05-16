Cannes’da kadınlığın farklı halleri ön planda

Emrah KOLUKISA

Sabahın erken saatlerinden gecenin bir hayli geç saatlerine dek süren koşuşturmaca Cannes’da sıradan bir rutine dönüşüyor; tabii ki sinema odaklı olarak. Kimileri sabah seansındaki ilk filmi yakalamak için saat 8’de sıraya girerken, kimileri de filmini tanıtmak ya da dağıtımını üstlenmek istediği filmin yapımcısına sunum yapmak üzere lap-top bilgisayarında son rötuşları hallediyor, notlarını düzenliyor.

Biz basın mensupları da ya kaçırmak istemediğimiz bir filmi izlemek üzere kuyruğa giriyoruz ya da bir gün önce izlediğimiz filmin yönetmen ve oyuncularının neler söyleyeceğini takip etmek üzere basın toplantısına veya söyleşiye koşturuyoruz. Ne olursa olsun her şeye yetişmek mümkün olmadığından elbette bazı şeyleri kaçırıyoruz; bu da işin doğası gereği biraz. Neyse ki sosyal medya, internet ve kahve molaları var da eksikleri bir şekilde telafi etmek mümkün oluyor.

İlk üç gün boyunca farklı bölümlerden, farklı ülkelerin yönetmen ve oyuncularından filmler izmeye çalıştık ve bol bol da gözlem yaptık. Filmlerle başlayacak olursak bu seneki açılış filmi olan “La Venus Electrique”in çok da olumlu yankılar uyandırmadığını söyleyebiliriz. Konusu ve anlatımı itibariyle popüler sinemanın bir ürünü olduğunu saklamayan film bolca kahkaha ve gözyaşı içerdiği de göz önüne alınırsa muhtemelen ticari anlamda iyi bir performans gösterecek ve yapımcılarının yüzünü güldürecek ama çok da hızlıca unutulacak ve birkaç yıla adı sanı anılmayacak. Hal böyle olunca sormak gerekiyor elbette; Cannes gibi dünya sinemasının gözbebeği olan bir etkinliğin bu tarz hafif açılışlara meylediyor oluşu ne kadar doğru? Gerçek anlamda tartışma yaratacak bir yapımla açılsa ve zamanın ruhuna dair bir sözü olsa daha anlamlı olmaz mı? Aynı şeyi ülkemizdeki festivaller için de söyleyebiliriz tabii.

İlk günün yarışma filmleri “Nagi Notes” (“Nagi’de Birkaç Gün”) ve “La Vie d’une femme” (“Bir Kadının Hayatı”) ilginç bir şekilde benzer temaları işleyen ama anlatımlarıyla kendi kültürel kodlarının (ilki Japon, ikincisi Fransız filmiydi) farkını ortaya koyan yapımlardı. Her ikisi de kadın eşcinselliğini işleyen hikayelerdi ve yarışmada öne çıkacak denli güçlü görünmeseler de özellikle Charline Bourgeois-Tacquet’nin yönettiği “La Vie d’une femme”daki performansıyla Léa Drucker bir hayli övgü aldı.

Meksikalı ünlü aktör Diego Luna’nın ilk yönetmenlik denemesi olan “Ceniza En La Boca” (“Küller”) yarışma dışı olarak gösterildi ve filmin oyuncularının yanı sıra yapımcısı Gael Garcia Bernal de Cannes’a gelmişti. Hatta ilk gösterimde salonda Alfonso Cuaron’un da olduğunu görmek herkesi heyecanlandırdı ve filme dair umutları da yükseltti. Açıkçası Diego Luna’nın henüz Meksika’nın büyük ustalarıyla yarışır bir düzeyde olduğunu söylemek zor ama bir edebiyat uyarlamasıyla yönetmenliğe ilk adımını ünlü oyuncunun eni konu başarılı bir iş çıkardığını ileri sürebiliriz. Onun da kadın odaklı bir filme imza attığını ve filmde özellikle genç oyuncu Anna Diaz’ın sağlam bir performans sergilediğinin altını çizelim.

JANE SCHOENBRUN’DEN YENİ BİR KÜLT FİLM

Belki biraz iddialı olacak ama bir önceki filmi “I Saw The TV Glow”dan hemen sonra çektiği cve Cannes’da Un Certain Regard (Belirli Bir Bakış) bölümünün açılış filmi olarak gösterilen “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” ile yönetmen Jane Schoenbrun bir kült filme daha imza atmış olabilir. Elbette bunu biraz da zaman gösterecek ama filmin ilk gösterimini yönetmen ve oyuncularla izlemiş biri olarak yarattığı yüksek heyecanı görmezden gelmenin mümkün olmadığı düşüncesindeyim. Slasher türüne saygı ve sevgi dolu bir yönetmenin elinden çıktığı bariz olan ve burada genellikle “Camp Miasma” diye kısaltılarak konuşulan film akla biraz da iki yıl önce yarışmada yer alan ve Demi Moore’un performansıyla çok konuşulan “The Substance”I akla getirdi bir nebze. Bir nebze diyorum, zira korku ve mizah unsurlarının varlığı dışında çok da ortak yanları olmayan filmlerin bence en ilginç yakınlığı ilkindeki Demi Moore hadisesinin ikincisinde Gillian Anderson için yaşanma olasılığıydı. Yani bu filmden sonra Gillian Anderson’ın kariyerinde yeni bir ivme kazandığını görürsek şaşırmayalım (ki Demi Moore da burada biliyorsunuz, ama ana yarışma jürisinde, bu da bir başka ilginç tesadüf). Onun dışında özellikle giriş bölümünde “Camp Miasma” korku filmleri serisinin müthiş bir tarihçesini vererek başlayan (meta anlatı deniyor bu tip numaralara) ve ilk anlarından itibaren izleyiciyi yakalayan film bir kez daha queer temaların işlenişi ve slasher türüne dair klişelerin eğilip bükülmesi gibi Schoenbrun’dan beklediğimiz unsurlarla bezeliydi. Tabii ki “13. Gün”, “Psycho”, “Nightmare On Elm Street” gibi birçok yapıma göndermelerin de bulunduğu filmde Küçük Ölüm olarak anılan katil karakterin orgazm, bekaret, teenage seksi gibi birçok şeyi içeren bir sembolizme sahip oluşu da takdire şayandı. Gillian Anderson’ın yanı sıra “Hacks” dizisiyle büyük ün kazanan Hannah Einbinder’ın de filmde büyük beğeni kazandığını ekleyelim. Yapımcıları arasında MUBI’nin de yer aldığı film burada bir ödül alır mı bilinmez ama çokça konuşulacağı ve izleyicisinin bol olacağını ileri sürmek pek riskli bir tahmin olmaz.

FARHADİ’DEN HAYALKIRIKLIĞI

Yapımcıları arasında TRT’nin de olduğu son Asghar Farhadi filmi “Histoires Paralleles” (“Paralel Hikayeler”) ne yazık ki birçokları için bir hayalkırıklığından ibaretti. Ana yarışmada yer alan ve “Le Passé”den sonra bir kez daha Fransa’da çektiği filmde dünya sinemasının büyük ustalarından Krzystof Kieslowski’nin “Aşk Üzerine Küçük Bir Film”ini kendince uyarlayan Farhadi eleştirmenlerin en çok not kırdığı isim oldu şimdiye dek. Isabell Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney gibi Fransız sinemasının yıldız isimlerini bir araya getirse de kimseye yaranamayan yönetmenin filmine dair belki şunu özellkle vurgulamamız yerinde olabilir; yazının başından beri bahsettiğimiz diğer filmler gibi bunda da kadınların ağırlığı hissedilir derecede fazlaydı ve en çok da Virginie Efira’nın performansı akıllarda kaldı.

PAWLİKOWSKİ ŞAŞIRTMADI VE ÇOK ALKIŞ ALDI

Polonya sinemasının günümüzdeki parlak ismi Pawel Pawlikowski ilginç bir sinemacı. Bir kere sürekli aynı sürede filmler çekiyor (82 dakika) ve siyah-beyazdan şaşmıyor. Bir kez daha 2. Dünya Savaşı sonrası döneme odaklanan Pawlikowski “Fatherland” (“Baba Yurdu”) adlı filminde ünlü yazar Thomas Mann ve kızı Erika Mann’ın yıllar önce terk ettikleri vatanları Almanya’ya dönüşlerine dair büyük ölçüde gerçeklere dayanan bir hikaye anlatmış. Sandra Hüller’in Erika rolünde müthiş bir iş çıkardığını söylemeye bile gerek yok, kendisinin yanlış bir adım attığını görmedik şimdiye kadar, ama filmdeki diğer oyuncuların da birinci sınıf performanslar sergilediğini vurgulayalım. Kısacık da olsa Klaus Mann (hani şu ünlü “Mephisto” romanının yazarı) rolünde akıllara kazınan August Diehl ve filmin yükünü Hüller ile birlikte taşıyan Thomas Mann rolünde Hanns Zischler çok iyiydi. Pawlikowski’nin kasvetli sinemasının yeni bir halkası olan filmin günümüze çok şey söylediğini düşünmek için sayısız sebep bulabşlirsini elbette ama Pawlikowski basın toplantısında “Ben artık kaybolmuş hissediyorum kendimi. Bugün yaşadıklarımızın benzerini daha önce yaşamış olduğumuzu sanmıyorum” diyerek kişisel karanmsarlığını da paylaşmadan edemedi. Doğrusu bu film hakkında uzun uzun da yazmak gerekiyor belki ama bunu da vizyonda yaparız artık diyelim.

79. Cannes Film Festivali 23 Mayıs’ta sona erecek.