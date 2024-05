Cannes’da ödüller bugün veriliyor

Altın Palmiye yarışmasının sonuna gelindi. Türkiye’den Cem Demirer ‘Noksan’ adlı kısa filmiyle ödül alırken büyük ödülleri kimlerin alacağı ise merak konusu.

Emrah KOLUKISA

Bu yıl 77'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye yarışmasında ödüllerin açıklanmasına sayılı saat kala heyecan dorukta. Bu akşam açıklanacak ödülleri kimlerin ya da hangi filmlerin alacağı konuşuladursun, Türkiye'den festivalde boy gösteren tek filme ödül geldi. Cem Demirer'in kısa filmi 'Noksan' önceki gün düzenlenen törende Canal + Kısa Film Ödülü'ne layık bulundu. Ana jüride yer alan Ebru Ceylan dışında tüm festivalde Türk sinemasına dair başka bir şey olmadığı düşünülürse hiç de hafife alınacak bir başarı değil doğrusu.

Öte yandan bu akşam yapılacak kapanış töreninde kimlerin güleceği hâlâ bir muamma elbette. Hem Cannes gibi bir büyük organizasyonun gizliliğe verdiği önem sebebiyle hem de hâlâ herkesin üzerinde birleştiği bir filmin öne çıkmaması sebebiyle. Yine de izleyebildiğim kadarıyla bazı tahminlerde bulunmaya çalışacağım, ne denli isabetli olur bilemiyorum.

Hint filmi 'All We Imagine As Light' kadın oyuncu kategorisinde şanslı görünüyor. Başroldeki her iki kadın oyuncu da (Kani Kusruti ve Divya Prabha) çok iyiydi doğrusu ve ortak bir ödül çıkarsa şaşırmamak lazım. Festivalde birçoklarının beğenisini kazanan 'The Substance' için de belki benzer bir durum söz konusu olabilir. Demi Moore ve Margaret Qualley ikilisi filmi taşıyan performanslarıyla öne çıktılar. Yine de benim favorim 'Anora'da neredeyse tüm filmi sırtlayan ve buradan ABD'ye bir yıldız olarak dönmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncu Mikey Madison.

Hint sinemasının geleceği parlak isimlerinden Payal Kapadia ve Portekizli sinemacı Miguel Gomez bu yıl En İyi Yönetmen ödülüne yakın duran isimler. 30 yıldır yarışmaya bir Hint filminin alınmaması da Kapadia'nın filminin en azından Thierry Fremaux tarafından ne kadar sevildiğini gösteriyor ki bu da göz ardı edilmeyecek bir husus. Tabii son gün gösterildiği için kaçırdığım İran filmi 'Kutsal İncirin Tohumu' ile sansasyonel bir şekilde Cannes'a gelen İranlı sinemacı Muhammed Rasoulof'u da yabana atmamak lazım.

Erkek oyuncu ödülü için 'Limonov. The Ballad' ile Ben Wishaw, 'The Apprentice' ile Sebastian Stan ve Jeremy Strong ikilisi öne çıkan isimler. Tabii izleyemediğim filmler olduğu için bu ödül hakkında çok tahminde bulunamıyorum ama (örneğin 'Oh Canada'daki Richard Gere ya da 'Megalopolis'deki Adam Driver da var adaylar arasında ama izlemediğim için yorum yapamıyorum) bu bahsettiğim isimler olursa şaşırmam.