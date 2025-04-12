Cannes’da program açıklandı

Emrah KOLUKISA

Cannes Film Festivali’nin Genel Delegesi ve bir anlamda patronu Thierry Fremaux ile festival başkanı Iris Knobloch’un canlı yayınla açıkladığı festivalin resmi seçkisi muhtemelen bu yılın da çok konuşulacak yapımlarının bir listesi aynı zamanda. Özellikle son 6 yılda En İyi Film Oscar’ını alan yapımlardan ikisinin Altın Palmiye’yi de aldığını (“Parasite” ve “Anora”) düşünürsek Cannes’ın ne kadar majör bir etkisinin olduğunu da anlarız sanki.

Jüri başkanlığını Juliette Binoche’un yaptığı ve Wes Anderson, Dardenne Kardeşler, Jafar Panahi, Kelly Reichardt, Julia Ducournau, Hafsia Herzi, Joachim Trier, Richard Linklater gibi sinemacıların son filmleriyle Altın Palmiye için yarışacağı festivalin 13 Mayıs akşamı yapılacak açılışında genç Fransız yönetmen Amélie Bonnin’in “Partir Un Jour” adlı filmi gösterilecek. Spike Lee, Sebastien Lelio, Raoul Peck, Cédric Klapisch, Rebecca Zlotowski, Sylvain Chomet ve Kirill Serebrennikov gibi isimlerin farklı bölümlerde yer aldığı resmi seçkide Fatih Akın da son filmi “Amrum” ile Cannes Premiere bölümünde boy gösterecek. Akın aslında hocası ve eski dostu Hark Bohm’un otobiyografik özellikler taşıyan senaryosunu bir anlamda onun adına (Bohm’un yaşı ve sağlığı el vermediği için) çektiği bu son filminde bir kez daha oyuncu Diane Kruger ile çalıştı.

Tom Cruise en son 3 yıl önce “Top Gun: Maverick” ile Cannes’a gelmiş ve bir hayli sükse yapmıştı hatırlayacaksınız. Oyuncu bu kez “Mission: Impossible – The Final Reckoning” ile bir kez daha geliyor festivale, tabii ki yönetmen Christopher McQuarrie ve filmin oyuncu kadrosundaki diğer isimlerle beraber.

Festivalin bir diğer önemli yarışması olan Un Certain Regard’da özellikle iki ismin dikkat çektiğini söylemek mümkün. İlk filmleriyle festivale gelen iki oyuncu, Scarlett Johansson ve Harris Dickinson bakalım Cannes’da nasıl eleştiriler alacaklar? Bu arada bu bölümdeki 16 filmin 8’inin ilk film olduğunu da not olarak düşelim. Tabii ki tüm bölümlere yeni filmlerin ekleneceğini de unutmamak gerek; daha şimdiden Paul Thomas Anderson, Terrence Malick, László Nemes, Park Chan-wook gibi isimlerin yokluğu sorgulanmaya başladı, ama Thierry Fremaux’nun da basın toplantısında belirttiği gibi 13 Mayıs’a daha çok var ve beklenen bazı isimlerin de eklenmesi çok muhtemel.

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ALTIN PALMİYE YARIŞMASI

• “THE PHOENICIAN SCHEME” – Yönetmen: Wes Anderson

• “EDDINGTON” – Yönetmen: Ari Aster

• “JEUNES MÈRES” – Yönetmen: Jean-Pierre et Luc Dardenne

• “ALPHA” – Yönetmen: Julia Ducournau

• “RENOIR” – Yönetmen: Hayakawa Chie

• “THE HISTORY OF SOUND” – Yönetmen: Oliver Hermanus

• “LA PETITE DERNIÈRE” – Yönetmen: Hafsia Herzi

• “SIRAT” – Yönetmen: Oliver Laxe

• “LA NOUVELLE VAGUE” – Yönetmen: Richard Linklater

• “TWO PROSECUTORS” – Yönetmen: Sergei Loznitsa

• “FUORI” – Yönetmen: Mario Martone

• “O SECRETO AGENTE” – Yönetmen: Kleber Mendonça Filho

• “DOSSIER 137” – Yönetmen: Dominik Moll

• “UN SIMPLE ACCIDENT” – Yönetmen: Jafar Panahi

• “THE MASTERMIND” – Yönetmen: Kelly Reichardt

• “AIGLES OF THE REPUBLIC” – Yönetmen: Tarik Saleh

• “SOUND OF FALLING” – Yönetmen: Mascha Schilinski

• “ROMERÍA” – Yönetmen: Carla Simon

• “SENTIMENTAL VALUE” – Yönetmen: Joachim Trier