Cannes’da şov var ama eşitlik yok

BirGün Kadın Kolektifi

78. Cannes Film Festival, bu yıl yalnızca filmleriyle değil kadın temsili tartışmalarıyla da gündemde. Festival yönetiminin 2026 afişinde feminist sinemanın kült yapımlarından Thelma & Louise filmine yer vermesi dikkat çekerken ana yarışmada yer alan 22 filmden yalnızca 5’inin kadın yönetmenlere ait olması eleştirilere neden oldu.

Festival afişinde kullanılan Thelma & Louise görseli, kadınların erkek şiddetine ve patriyarkal düzene karşı özgürleşme arayışını simgeleyen güçlü bir feminist referans olarak değerlendiriliyor. Ancak feminist sinema kolektifleri, festivalin sembolik feminist mesajlar verirken karar mekanizmalarında ve ana seçkide erkek egemen yapıyı sürdürdüğünü belirtiyor.

Festival direktörü Frémaux ise seçkilerin “kota” mantığıyla değil filmlerin niteliğine göre oluşturulduğunu savundu.