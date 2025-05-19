Cannes’da Yeni Dalga

Emrah KOLUKISA

ABD’li sinemacı Richard Linklater “Her yönetmenin kariyerinin bir noktasında film çekmekle ilgili bir film çekmesi gerektiğine inanıyorum. 2 yıl önce Godard hayata veda ettiğinde kendi kendime artık bu filmi çekmenin zamanıdır dedim” diyor ‘Nouvelle Vague’ için. Fransız Yeni Dalga akımının simge filmlerinden ‘A Bout de souffle’un (Serseri Aşıklar) yaratım sürecini anlatan film yine Linklater’ın deyişiyle Yeni Dalga’ya yazılmış bir ‘aşk mektubu’.

“Yeni Dalga benim hayatımı değiştirdi. 20’li yaşlarımdayken ‘A Bout de souffle’u ve diğer Yeni Dalga filmlerini gördüğümde ‘Demek bu mümkünmüş’ dediğimi hatırlıyorum” diyor, Linklater burada bir kısım sinefil tarafından (yaşı geçkince olanlar diyelim) çok sevilen filminin öyküsünü anlatırken.

Linklater’ın siyah beyaz görüntüleri tercih ettiği ve dönemin hemen bütün karakterlerini kısa da olsa perdeye taşıyarak yarattığı dönem, nostaljik bir canlandırmanın ötesinde Fransız Yeni Dalga’sının ruhunu da etkili biçimde yansıtıyor. Paris’te aynı anda film çeken sinemacılardan tutun da (Robert Bresson ve Jean Pierre Melville gibi) Cannes’da açılış yapan ‘400 Darbe’nin yarattığı heyecan ve tabii ki Godard’ın meslektaşlarından geri kalmanın verdiği endişe ve aceleyle (“Rivette çekti, Chabrol iki kere çekti, Truffaut benden bir yaş küçük”) çıktığı yolda senaryo için Truffaut’dan, danışmanlık için Chabrol’dan, hatta küçük bir rol için efsane sinemacı Melville’den yardım alışı sinefillerin mutlulukla izlediği anlar. Bu karakterlerin çoğu derinlemesine ele alınmamış, Jean Paul Belmondo ve Godard bile. Yine de bu durum çok rahatsız edici durmuyor, zira filmin emeli zaten dönemin bir panoramasını çizmek, atmosferi yaratmak.

Zoey Deutch’un canlandırdığı Jean Seberg belki diğerlerinden biraz daha öne çıkıyor ve onun özel hayatına dair ayrıntıları (yavaş yavaş yabancılaştığı evliliğini örneğin), mesleki çelişkilerini ve ilginç bir şekilde Linklater tarafından hayli sempatik çizilmiş Godard ile olan sevgi-nefret ilişkisini daha net görüyoruz. Son tahlilde Linklater’ın Seberg’in film için ne kadar önemli olduğuna dair bir görüşü var ve bunu da Godard üzerinden yansıtmakta bir hayli başarılı. Şurası da çok açık ki ‘A Bout de souffle’un neredeyse gün gün anlatılan hikayesini çok iyi etüd etmiş ve Godard’ın çalışma metodunu çok özenli bir şekilde aktarmış Amerikalı sinemacı. Cannes’da Juliette Binoche başkanlığındaki jüri nasıl bakar bilemiyorum elbette ama ‘Nouvelle Vague’ burada öne çıkan yapımlar arasına girerse şaşırtıcı olmayacak.