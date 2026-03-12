Cannes’dan Barbra Streisand’a Onur Ödülü

EMRAH KOLUKISA

Cannes Film Festivali bu yıl ABD’li oyuncu, yönetmen, yapımcı ve şarkıcı Barbra Streisand’a bir Onursal Altın Palmiye Ödülü sunacak.

Festival tarafından servis edilen basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor: “İkonik bir sanatçı ve Amerikan rüyasının tüm ihtişamıyla somutlaşmış hali olan Barbra Streisand, bir yıldızdır. Kariyerine takdir olarak, dünyaca ünlü aktris, yönetmen, yapımcı, senarist, şarkıcı ve söz yazarı, 23 Mayıs Cumartesi günü Palais des Festivals sahnesinden canlı olarak yayınlanacak Ödül Töreni'nde Onursal Altın Palmiye Ödülü'nü alacak.

Konuyla ilgili olarak Streisand “Geçmişte bu ödülü almış ve bana da büyük bir ilham vermiş sanatçılarla birlikte adımın anılması bana büyük bir gurur veriyor. Bu zor zamanlarda, filmler kalplerimizi ve zihinlerimizi, ortak insanlığımızı yansıtan hikayelere ve hem kırılganlığımızı hem de dayanıklılığımızı hatırlatan bakış açılarına açma yeteneğine sahiptir. Sinema, sınırları ve siyaseti aşar ve daha şefkatli bir dünya şekillendirmek için hayal gücünün gücünü onaylar.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Musevi kökenli olan ve Trump’a oy vermediği için kimilerince kahraman kimilerince hain olarak nitelendirilen Barbra Streisand özellikle son iki yıldır gündemde olan Gazze meselesine dair fikirlerini saklamamasıyla ve iki devletli bir çözümden yana oluşuyla dikkat çekiyor. “Funny Girl” başta olmak üzere 60 yıla yaklaşan sinema kariyerinde 19 filmde rol alan ve 3 film yöneten Streisand 2 Oscar ödülü, 9 Altın Küre ödülü aldı. Müzik kariyeri de en az oyunculuk kariyeri kadar parlak olan ünlü şarkıcı 10 Grammy ödülü alırken 150 milyondan fazla albüm satışıyla ticari anlamda gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılardan biri oldu.