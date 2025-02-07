Cannes’ın Jüri Başkanı Juliette Binoche olacak

Emrah KOLUKISA

Dünyanın en prestijli sinema etkinliği olarak kabul edilen Cannes Film Festivali’nin bu yılki Altın Palmiye jürisinin başkanlığını Fransız oyuncu Juliette Binoche’un yapacağı duyuruldu. 40 yılı aşkın bir oyunculuk kariyeri olan ve ilk önemli rolünü üstlendiği “Rendes-vous” adlı filmle ilk kez 1985 yılında festivalde boy gösteren Binoche sık sık “Ben Cannes Film Festivali’nde doğdum” demesiyle de tanınan bir yıldız.

Bugüne dek Oscar, Cesar ve Bafta dahil olmak üzere birçok ödül kazanmış olan ünlü yıldız Jüri başkanlığı hakkındaki duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu muhteşem anları jüri ve izleyicilerle birlikte tecrübe etmek için sabırsızlanıyorum. 1985 yılında ilk kez genç bir oyuncunun hevesli ve kendinden emin olmayan adımlarıyla tırmanmıştım o basamakları. Günün birinde Jüri Başkanlığı gibi onursal bir rol üstleneceğimi hayal bile etmezdim. Büyük bir ayrıcalık, sorumluluk ve mutlak tevazu isteyen bir görev benim için.”

Hatırlanacağı üzere geçen yıl Jüri Başkanlığını Amerikalı yönetmen ve oyuncu Greta Gerwig üstlenmişti. Böylece festival tarihinde ikinci kez bu prestijli görev bir kadından başka bir kadına devredilmiş oluyor. (1965 yılında başkanlık yapan Olivia De Havilland’ın hemen sonrasında Sophia Loren görevi devralmıştı).

40 yıl önce André Téchiné’nin “Rendez-vous” filmiyle ilk önemli rolünü üstlenen ve aradan geçen 40 yılda 70’e yakın filmde oynayan Binoche aralarında Leos Carax, Krzystof Kieslowski, Michael Haneke, Claire Denis, Olivier Assayas, David Cronenberg, Hirokazu Kore-eda, Naomi Kawase gibi isimlerin de olduğu dünya sinemasının önemli yönetmenleriyle çalıştı.

Anthony Minghella’nın “The English Patient” filminde rolüyle 1996 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oscar’ını kazanan Binoche 2010 yılında İranlı sinemacı Abbas Kiarostami’nin “Copie conforme” (“Aslı Gibidir”) adlı filmiyle Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

78. Cannes Film Festivali 13 – 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.