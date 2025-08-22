Cansız bedeni villa bahçesinde bulunmuştu: Kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de cansız bedeni boş bir villanın bahçesinde gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu şahsın kaçırıldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde kaçırılan kişinin darp edildiği görüldü.

Büyükçekmece ilçesinde polis ekipleri, bir süredir aranan Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin cansız bedeni dün Kumburgaz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir villanın bahçesine gömülü halde bulmuştu.

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Nametullah S.'nin alacak-verecek meselesi nedeniyle Cebrail K. ile yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından darp edilerek öldürüldüğü ve ardından Cebrail K.'ya ait boş villanın bahçesine gömüldüğü belirlenmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte villasının olduğu alana gömdüğünü itiraf etmişti.

Afganistanlı Nametullah S'nin kaçırılma anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. Görüntülerde Nametullah S'nin 34 MFK 011 plakalı araca 3 kişi tarafından zorla bindirildiği görüldü.

Nametullah S.'nin araca binmekte direnince darp edildiği, 2 kişinin kafasına ve beline ayakları ile vurdukları görüldü.