Cansız bedeni yakılan Afgan madencinin ailesinin 'uluslararası koruma başvurusu' reddedildi

Zonguldak'ta, çalıştığı kaçak maden ocağında iş kazasında hayatını kaybettikten sonra ‘olay ortaya çıkarsa ocak kapanır’ korkusuyla maden ocağı sahipleri tarafından yakılan maden işçisi Nourtani'nin ailesi yaptığı ‘Uluslararası geçici koruma başvurusu’ Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Zonguldak’ta cansız bedeni kaçak ocaktaki kazayı gizlemek ve ocağın kapanmasını engellemek için öldükten sonra yakılan 50 yaşındaki maden işçisi Vezir Mohammed Nourtani'nin 3 çocuğu ve eşi Qamer Gül Meliki'nin yaptığı ‘Uluslararası geçici koruma başvurusu’ Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Nourtani ailesinin ülkelerinde Taliban rejimi nedeniyle can güvenliği olmadıkları gerekçesiyle kaçak olarak geldikleri Türkiye’de yaptıkları uluslararası koruma başvurusu, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

TALİBAN REJİMİ NEDENİYLE CAN GÜVENLİĞİ YOK GEREKÇESİ

Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkemenin gerekçeleri yeterli görmediği için ret kararı verdiğini belirtti. Aile, avukatları aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla karara itiraz etti. Ölen madencinin eşi Qamer Gül Meliki, oğulları sağ bacağını İran’da bakımsızlıktan kaybeden Seyyid Mohammad, Pir Mohammed, işitme engelli Ali Rıza, Seyyid Rıza ve gelini Şaziye Mohammadi kaçak olarak Türkiye’de bulundukları için hastaneye gidemiyor, eğitim hakkından faydalanamıyor.

Geçici sığınmacı statüsünde olmayan aile, her an sınır dışı edilme tehlikesiyle de karşı karşıya. Ailenin sığınma taleplerine ilişkin dava süreci devam ederken, Afgan madenci yakıldıktan sonra aileye ulaşan davalı yakınlarının da ‘ölüm tehditleri savurduğu’ iddiası yazılan dilekçeyle mahkemeye iletildi.

BM, KARGO İLE İLAÇ GÖNDERDİ

Öte yandan, ölen madencinin eşi Qamer Gül Meliki ve oğlu Seyyid Mohammad Nourtani de Birleşmiş Milletler’den (BM) yardım istedi. BM ile yapılan telefon görüşmelerinin ardından aileye antidepresan ilaçlar kargo ile gönderildi.

"ÇOCUKLARIMIN SİGORTASI AÇILSIN"

Birkaç kez valilik tarafından yardım yapıldığını söyleyen Meliki, “Cami hocası yardımcı oluyor, ev kiramızı karşılıyor. Öyle geçiniyoruz. Kimliğimiz zaten reddedilmiş ve davamız hala sürüyor. İtiraz ettik. Ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Devletten tek istediğim kimliklerimizi açmaları ve çocuklarımın sigortaları açılsın. Onları doktora götürebilsem ve okula gidebilseler çok iyi olur. Türkçe herhangi bir kurs almadık, kimliğimiz geçmediği için de yazılamadık. Sadece çocuklar Kuran dersi alıyorlar. Çocuklarımın 2 tanesi hasta, büyük oğlumun ayağı sakat hala ameliyat ihtiyacı var. Kemiği kötü durumda, bir ameliyat ihtiyacı var, zaten bir ayağı yok. Küçük oğlan, çok zor duyuyor. Zor konuşuyor, hatta konuşamıyor. O yüzden kimliklerin açılmasını istiyoruz. Kimlikleri açılsa, çocuklar okula gidebilirler, sigortaları açılır tedavi ettirebilirim. Bu zor süreç en azından biraz olsa hafifler bizim için” dedi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Eşine yapılanlar nedeniyle hala endişe ve korku içinde olduğunu belirten Meliki, “Ülkemizi terk edip İran’a gittik. İran’da da kalamadık. Buraya geldik, 6 ay geçmeden eşim öldürüldü. Bunların gerçekten hak ettiklerini bulmalarını istiyorum. Çocuklarım her markete, camiye gidişlerinde 2-3 kişi gidiyorlar. Çünkü tek gönderemiyorum. Çok korkuyorum. Her gittiklerinde onlar dönene kadar çok stres yaşıyorum. Bazen kendim götürüyorum camiye ya da markete kadar çok korktuğum için ben götürüyorum. Her kim böyle bir olay yaşasa bu korkuyu hazmedemez” diye konuştu.

KIZILAY, MADEN İŞÇİSİNİN AİLESİNE YARDIMI 1 AY SONRA KESMİŞ

Maddi durumlarının kötü olduğunu ve eşinin ölümünden 1 ay sonra Kızılay’dan aldıkları yardımın kesildiğini söyleyen Meliki, “Evde çalışan yok. Tek çalışanımız kocamdı. Kiramızı ödüyorlar ama bizim elektriğimiz, suyumuz var. Çocuklar hastalanıyor, hastanesi ilacı var. Büyük oğlan hasta zaten. Sakat oğlum için maaş bağlanması olabilir, herhangi bir yardım olabilir. Bununla ilgilenilmesini devletten istiyorum” dedi.