Cansu Dere'den Ayşe Barım açıklaması

Manken ve oyuncu Cansu Dere, geçen hafta "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın şirketi ID İletişim’den ayrıldığı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Dere, söz konusu ayrılığın yeni olmadığını, yaklaşık 1 sene geçirdikten sonra Mart 2024'te ID İletişim'den ayrıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dere'nin açıklaması şu şekilde:

"Küçük bir düzeltme, bilgilendirme. ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok. Hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim."