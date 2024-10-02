Cansu Dere yeni dizisi için yapımcıyla el sıkıştı

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran oyuncu Cansu Dere, yeni bir projede rol almaya karar verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cansu Dere, Bozdağ Film’le el sıkıştı.

Dere, TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilecek '1001 Gece Masalları' dizisinde Şehrazat’ı canlandıracak.

Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın hikayesi için hazırlıklara başlandı.

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor.