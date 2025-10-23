Capa’nın objektifiyle hakikate tanıklık

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Şişli’deki Ara Güler Müzesi, Robert Capa Contemporary Photography Center ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan “Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Capa’nın 1932'de Danimarka'daki ilk profesyonel fotoğraflarından başlayarak 1954'te trajik bir şekilde mayına basarak vefat etmeden önce çektiği son fotoğrafına kadar 22 senelik kariyerinin en önemli üretimleri yer alıyor.

İspanya İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'na kadar dünyanın atladığı önemli eşikleri kaydeden Capa’nın eserleri izlenimcileri 20. yüzyılın çatışmalarına, direnişlerine ve sessiz umutlarına götürürken bir yandan da fotoğrafın “gerçek”le kurduğu ilişki üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor.

ETİK BİR KONUMLANIŞ

1930’larla başlayan seçki, 1936–1939 yıllarına ait İspanya İç Savaşı fotoğraflarıyla derinleşiyor. Bombardıman altındaki siviller, siperlerdeki gölgeler ve savaşın insani bedelini anlatan imgeler, Capa’nın meşhur sözüyle yankılanıyor: “Fotoğrafların yeterince iyi değilse, yeterince yakın değilsindir.” Yakınlık, burada yalnızca fiziksel değil, etik bir konumlanış anlamına geliyor.

Serginin bir diğer güçlü bölümü olan İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa seçkisi, özellikle Normandiya çıkarması sırasında çekilen karelerle savaşın ortasında fotoğrafçının ne anlama geldiğini sorgulatıyor. Capa’nın objektifi düzen değil, kaosun içindeki anlamı arıyor. Karanlıkla ışığın, korkuyla cesaretin arasındaki bu anlar, fotoğrafta gerçekçilik ekolünün özünü oluşturuyor: dünyayı idealize etmeden, olduğu gibi göstermek.

1946 tarihli Türkiye seçkisi ise serginin sessiz ama en derin bölümü. İstanbul’un iskelelerinde, Ankara’nın geniş caddelerinde ve Anadolu köylerinde çekilen 37 fotoğraf, erken Cumhuriyet’in modernleşme süreciyle halkın gündelik yaşamını yan yana getiriyor. Dürüst bir tanıklığın hâkim olduğu fotoğraflarda estetik değil, ahlaki bir gerçekçilik hissediliyor.

Capa’nın bakışı hiçbir zaman tarafsız değildir; her zaman insandan yanadır. Onun fotoğrafları birer belge değil, vicdani kayıtlardır. Serginin kronolojik kurgusu, savaşın çarpıcılığından sivil hayatın sessiz çalkantılarına doğru ilerlerken, foto muhabirliğin bir meslekten çok bir duruş olduğunu gösteriyor.

GERÇEKÇİLİĞİN DİRENCİ

İspanya ve Avrupa savaş yıllarına ait seçkiler, fotoğrafın gerçekçiliği nasıl bir direniş biçimine dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Savaşın imhası, acının yüzü, insanın hayatta kalma iradesi… Hepsi Capa’nın karelerinde kalıcı bir yankı buluyor. Bu yankı, müzenin ev sahibi Ara Güler’in tanıklık anlayışıyla da örtüşüyor. Güler, İstanbul’un belleğini nasıl insanın gündelik halleriyle kurduysa, Capa da Avrupa’nın yıkımını insan yüzüyle anlatmıştı. İkisi farklı coğrafyalarda aynı etik çizgide buluşuyor: fotoğrafı bir tanıklık biçimi, bir vicdan dili olarak görmekte.

Bugünün dijital çağında “Gerçek en iyi fotoğraftır” sözü neredeyse ironik tınlasa da, tam da bu nedenle sergi güncel bir anlam kazanıyor. Görüntülerin manipülasyonla çoğaldığı bir dönemde, Capa’nın fotoğrafları “fotoğraf hâlâ tanık olabilir mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Ara Güler Müzesi’nin, izleyiciyi fazla açıklamayla yönlendirmeden doğrudan görüntülerle baş başa bırakması bu sorunun ağırlığını hissettiriyor. Işık, sessizlik ve yalınlık; Capa’nın dürüstlüğüyle örtüşen bir atmosfer yaratıyor.

Capa’nın İstanbul’daki sergisi, klasik gerçekçiliğin bir arkeolojisi gibi. Görüntülerin ardında yalnızca bir yüzyılın tarihi değil, gerçeğe inatla tutunan bir sanat anlayışı duruyor. Her karede gazeteciliğin dürüstlüğüyle sanatın sezgisi birleşiyor. Görüntülerin çoğaldığı bir çağda, Capa’nın fotoğrafları bize yeniden hatırlatıyor: Tanıklık azaldıkça, gerçeğin değeri artar. Sergi, 22 Mart 2026'ya kadar Yapı Kredi Bomontiada Ara Güler Müzesi'nde ücretsiz ziyaret edilebilir.