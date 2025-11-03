Çapanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş U17 takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı camia, genç yaşta yaşamını yitiren Çapanoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.

İlk tören, uzun yıllar görev yaptığı Fulya’daki Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kulüp çalışanları, altyapı sporcuları ve teknik ekiplerin katıldığı törende helallik alınmasının ardından Çapanoğlu’nun naaşı, Tüpraş Stadı’na götürüldü.

Dolmabahçe’deki törende Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Çapanoğlu’nun ağabeyi Mustafa Çapanoğlu, teknik direktörmer Ziya Doğan, Önder Karaveli, Tamer Tuna ve çok sayıda eski futbolcu hazır bulundu.

“BEŞİKTAŞ DURUŞUNUN SİMGESİYDİ”

Beşiktaş İkinci Başkan Hakan Daltaban, “Hikmet’i çok uzun zamandır tanıyorum. Genç arkadaşlar çok şanslıydı, çünkü örnek alabilecekleri bir ağabeyleri vardı. Hem adamlığı hem Beşiktaşlı duruşuyla örnek bir insandı. Onun arkasından kötü tek kelime duymadım” sözleriyle andı.

Genel Sekreter Uğur Fora da, “Büyük kulüpleri büyük yapan, içindeki insanların karakteridir. Hikmet hoca, zarafetiyle, çalışkanlığıyla ve asaletli duruşuyla bu kulübün değerlerini temsil etti. Maddi karşılığı olmadan verdiği emekler için minnettarız.” dedi.

Yönetici Toygun Batallı ise kısa süre birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, “Beşiktaş sevgisine, işine duyduğu saygıya yakından şahit oldum. Sporcularına bu sevgiyi aşılayan bir insandı. Allah sevdiği kullarını yanına alırmış, ama bu çok erken oldu” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ, EN GÜZEL EVLATLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ”

Çapanoğlu’nun ağabeyi Mustafa Çapanoğlu ise “Kardeşim çocuk yaşta Beşiktaş’ın kapısından girmişti. Hayatı boyunca bu kulübe adanmış bir insandı. Anlatılacak gibi değildi, büyük bir Beşiktaşlıyı kaybettik” dedi.

Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden Önder Karaveli ise Dolmabahçe’deki en hüzünlü günlerinden birini yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hikmet, kanı siyah-beyaz akan bir kardeşimdi. Çocukluğumuzdan beri Beşiktaş için yaşadık. Burada çok acı günler gördük ama böylesini hiç yaşamadım. Beşiktaş, en güzel evlatlarından birini kaybetti.”