Çapraz bağı koptu: EURO 2024 kadrosunda kaleci değişikliği

A Milli Futbol Takımı'nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçiren kaleci Doğan Alemdar'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi. Alemdar'ın yerine kadroya Muhammed Şengezer dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kadrosuna sol diz ön çapraz bağı kopan Doğan Alemdar'ın yerine Muhammed Şengezer dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen milli kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve milli kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Doğan Alemdar'ın yerine 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in A Milli Takım kampına çağrıldığı kaydedildi.