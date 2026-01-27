Caracas’ta Maduro için özgürlük çağrıları sürüyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cadde, sokak ve meydanlara asılan afişlerde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro için özgürlük çağrıları yer alıyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i hedef alan askeri müdahalesinin Venezuela'daki yankıları devam ediyor.

Caracas'taki tarihi Simon Bolivar Meydanı (Plaza Bolivar de Caracas) başta olmak üzere ana caddeler, sokaklar ve bazı devlet binalarına asılan afişlerde, "Maduro'ya özgürlük", "Kaçırılışlarının 25. günü" ve "Devlet Başkanı Maduro" ifadeleri yer alıyor.

Caracas'ın muhtelif yerlerinde devletin inşa ettiği sosyal konutlarda oturanların da pencerelerine, Maduro'nun serbest bırakılması için yazılar astığı görüldü.

Kamu binalarının olduğu yerlerde askerlerin yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, kentin farklı noktalarında ise polis devriye atıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.