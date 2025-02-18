Çaresizlik dil uzattırıyor

CHP MYK, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim ve kurultaya yönelik tartışmalar gündemleriyle toplandı. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçim için adaylık başvuru sürecinin başladığı CHP’de, “Yarışın en az iki adaylı olması gerektiği” değerlendirmeleri yapıldı. CHP kaynakları, Mansur Yavaş’ın ön seçime girmesinin parti içinde memnuniyet yaratacağını kaydetti.

ANKETLERİ GÖRÜYOR

CHP’liler, Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği kurultaya yönelik tartışmaları, “İktidarın suni gündem oluşturma çabası” olarak değerlendirdi. Kurultaydan suç çıkarma çabalarının karşılık bulmayacağını savunan CHP kaynakları, “AKP, anketleri gördükçe nereden saldıracağını şaşırıyor. Meseleyi, bir demokrasi şöleni içerisinde tamamlanan CHP kurultayına dil uzatmaya kadar vardırıyor” yorumunu yaptı.

KURULTAY TUZAĞI

CHP MYK’de de “Partiyi tartıştıracak değerlendirmelerden uzak durulması” konusunda görüş birliğine varıldı. Kurultay ile ilgili tartışmaların bir ayağının da CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun altını çizen kurmaylar, “CHP’de farklı kutuplar var ve tartışıyorlar’ algısı yaratılarak, ‘Böyle bir parti ülkeyi yönetemez’ imajı oluşturulmaya çalışılıyor.

Bu tuzağa düşmeyecek ve CHP’nin her bir ferdinin tek amacının Türkiye’yi AKP’den kurtarmak olduğunu halka anlatacağız” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’IN ADAYLIĞI

CHP'liler, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimle ilgili de konuştu. Ankara’daki ilçe belediye başkanlarının ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik, “Ön seçime aday ol” çağrısının olumlu karşılandığını kaydeden CHP’liler, “Mansur Yavaş’ın ön seçime girmesi bizim için olumlu bir gelişmedir. CHP içinden, Türkiye’yi yönetebilecek iki güçlü figür çıkmıştır” görüşünü paylaştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yakın kaynaklar ise anketlerin yakından takip edildiğini ve Yavaş’ın adaylık konusunda ısrarının sürdüğünü savundu.