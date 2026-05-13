Caretta carettaların yuvalama sezonu başladı

Nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz ve Türkiye'deki en büyük yuvalama alanı Belek kumsalında 2026 sezonunun ilk yuvası, 11 Mayıs'ta oluştu. Yuvaya, 'KY-1' numarası verildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Belek kumsalları, aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında türler olarak kırmızı listesinde yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz ve Türkiye'nin en büyük ve en önemli yuvalama alanı olarak da biliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) destekleriyle 30 yılı aşkın süredir Ekolojik Araştırmalar Derneği'nce (EKAD) Belek kumsalında carettaları koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda mayıs ayı itibarıyla 2026 yılı sezonu da açıldı. Belek kumsallarında 2026 yılının ilk caretta caretta yuvalaması, Boğazkent bölgesinde tespit edildi. EKAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında kaydedilen ilk yuvayla, birlikte bölgede deniz kaplumbağası yuvalama sezonu başlamış oldu. Yuvaya, 'KY-1' numarası verildi.

'HAZİRAN VE TEMMUZ'DA YUVALAMA YOĞUNLUĞU ARTACAK'

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, önceki yıllarda hava sıcaklıklarının etkisiyle yuvalama sezonunun daha erken başladığını belirterek, “Bu yılsa deniz suyu ve hava sıcaklıklarının geç yükselmesi nedeniyle Belek bölgesindeki ilk yuvalama 11 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Haziran ve temmuz aylarında yuvalama yoğunluğunun artmasını bekliyoruz" diye konuştu. Son yıllarda yuva sayısı 3 bini, yavru sayısı ise 100 bini aşan kumsalda EKAD ekipleri, eylül ayı sonuna kadar sezon boyunca yuva tespiti, koruma ve izleme çalışmalarını sürdürecek.