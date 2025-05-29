Caretta yuvaları tehdit altında

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı’nda eski AKP Muğla milletvekili Hasan Özyer’e ait Özyer Grup’a ait otellerin önünde bir süredir devam eden restoran, su parkı alanı gibi imarsız yapılaşmaya yönelik çalışmaların ve kumsalın tahrip edilmesi tepkileri büyüttü. 1. derece arkeolojik sit alanı olan bölgedeki çalışmaların yumurtlama döneminde olan caretta carettaların yuvalarına zarar verdiğini söyleyen yaşam savunucuları, ‘‘Çalışmalar bir an önce durdurulmalı’’ dedi.

PLAJLAR HALKINDIR

Kıyılar Halkındır İnisiyatifi Gönüllüsü Işık Bölükbaşı, Deniz kaplumbağalarının yumurtlama mevsiminin başlamış olmasına rağmen plajda iş makineleriyle çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bölükbaşı ‘‘Bütün süreç Karataş deresinin yönünü değiştirmeyle başladı. Gerekçe olarak bir vatandaşın taşkın sırasında evini su basması ve onun şikâyeti sonrası olarak gösterildi. Derenin güzergahını imar planı değişikliği yapılmadan aleacele değiştirdiler" dedi.

Alanın 1. derece arkeolojik sit alanı ve imar planı olan bir yer olduğunu anımsatan Bölükbaşı, ‘‘İmar planı olan bir yerde bu tür işlemler yapamazlar. İmar planı olmayan bir yer olsaydı bunlar komisyon kararıyla yapılabilirdi. Burası aynı zamanda caretta carettaların yuvalama alanı. Upuzun bir kumsalı var. Caretta carettaların olduğu alanda sürekli bir tahribat var, Sürekli bir çakıl eleme, kumu düzleme, kum dökme, her şey yapılıyor. 1. derece arkeolojik sit alanı tahrip edildi. Halka ait olması gereken bütün o plajın arkasına yeşil alanların da olduğu alanlara şezlong kondu" diye konuştu.

Çalışmaların ilk olarak Aralık 2024’te başladığını ve bir hafta içinde DSİ tabelası konulduğunu söyleyen Bölükbaşı, şöyle devam etti: "DSİ önünden basın açıklaması yaptık. Ziyarete gittik, ‘Nedir bu?’ diye sorduk. ‘Biz yapmadık’ diye CİMER’den yanıt verildi. Oradaki bazı kişiler kum dökme ile ilgili de ‘Kaplumbağalar daha kolay kazsın diye çakılları kaldırdık’ gibi saçma yanıtlar verdi. Burası halka açık bir yerdi. Halka da kapatılacak. Bölgeye gittiğimizde sadece sözde güvenlik görevlileriyle muhatap oluyorsunuz. Denizi de bölmüşler, oraya güvenlik kulübesi de koymuşlar. ‘Nerede denize gireceğiz’ dediğinizde ‘İşte burası’ deniyor. Küçük bir alan bıraktılar. Aslında otellere özel plaj yaratılıyor. Bu konuyu yargıya taşıdık, suç duyurusunda bulunduk. Oteli de içerisine kapsayan, otelin önünde restoran ve aquapark yapıldı. Onlar imar plansız ve kamuya ait yerlerde kaçak çalışmalar yapılıyor. Buradaki bir bölümü 3 yıl önce MUÇEV kiralamıştı. Onlar da alt şirkete kiraya verdi, MUÇEV’den kiralayan yine Hasan Özyer’di.’’

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PLAJI SİLİNDİR İLE DÜZLEŞTİRİYORLAR

Caretta carettaların yumurtalama döneminin 15 Mayıs- 15 Ekim arası olduğu, akşam saat 20.00’den sabah saat 08.00’e kadar insanların plaja ayak basmaması gerektiğini belirten yaşam savunucuları ‘‘Ama alanı dozerle düzleştirdiler’’ dedi.