Cargill: Özelleştirmeyle ilgimiz yok

Haber Merkezi

Cargill Türkiye, 22.04.2025 tarihinde gazetemizde yayımlanan “Cargill için her şey feda” başlıklı manşetimiz ile “Cargill istiyor, AKP veriyor” başlıklı haberimize ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Cargill’in Bursa Orhangazi’de yer alan tesislerinin Toprak Koruma Kanunu’na uygun olduğu savunuldu.

Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: "Şirket faaliyetlerine idari makamların izinleri ile devam etmektedir. 65 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de çevreyi, insanı ve doğayı korumaya öncelik vermekte, tarım ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için veri temelli çözümlere yatırım yapmaktayız."