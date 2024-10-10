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Çarklar dönmüyor: Sanayi üretiminde sert daralma!

Sanayi üretimi ağustos ayında aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 5,3 azaldı. Verilere göre, sanayi üretiminde Şubat 2023'ten bu yana en sert yıllık düşüş görüldü.

Ekonomi
  • 10.10.2024 10:59
  • Giriş: 10.10.2024 10:59
  • Güncelleme: 10.10.2024 11:09
Kaynak: Haber Merkezi
Çarklar dönmüyor: Sanayi üretiminde sert daralma!
Fotoğraf: AA

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,86 azalış oldu.

Grafik: TÜİK

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Grafik: TÜİK
Grafik: TÜİK
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