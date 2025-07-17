Çarklarda işçi sıkıştı

Uzun süredir parasal sıkılaştırma ve yüksek faiz baskısı altındaki sanayi sektöründe kan kaybı devam ediyor. Sanayinin yavaşlayan çarkından işçiler nasibini aldı. Son bir yılda 157 bin 192 kişi azaldı.

TÜİK'in mayıs verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 artarak 15,9 milyon oldu. Bu dönemde çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 3,1 azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 73 bin kişinin çalıştığı sanayi sektöründe çalışan sayısı, 4 milyon 916 bin kişiye düştü.

İstihdamda yaşanan düşüş imalat sanayinin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve alt sektörlerde olumsuzlukların giderek kalıcılaştığını ortaya koydu. İmalat sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 154 bin kişi azaldı. Bu tablo, uygulanan para politikasının emek üzerindeki maliyetini bir kez daha ortaya koyarken özellikle emek yoğun üretim yapan sektörlerin kırılgan hale geldiğini gözler önüne serdi.

Özellikle tekstil ürünleri ve dayanıklı tüketim malı imalatında yaşanan daralma istihdamda daralmayı da beraberinde getirdi. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarının işçi çıkarma kararı aldığı dayanıklı tüketim malı imalatında çalışan işçi sayısı son bir yılda 335 bin 659 kişiden 327 bin 134 kişiye geriledi.

TEKSTİL VE GİYİMDE KAYIP BÜYÜK

Ülkenin en köklü sektörlerinden olan ve uzun süredir maliyet artışı kaynaklı üretim krizi yaşanan tekstilde yaşanan istihdam kaybı da ciddi boyutlara ulaştı. 2024 Mayıs ayına göre tekstil ürünlerinin imalatında çalışanların sayısı yüzde 6,8, giyim ürünleri imalatında çalışanların sayısı ise yüzde 11,2 azaldı. Sanayinin bu iki alt sektöründe toplam istihdam 1 milyon 112 bin kişiden 1 milyon 8 bin kişiye geriledi. Bir yılda giyim ve tekstilde yaşanan istihdam kaybı 103 bin 749 kişiye ulaştı.

Başka bir ifadeyle son bir yılda sanayide yaşanan toplam 157 bin 192 kişilik istihdam kaybının yüzde 66’sı giyim ve tekstilden kaynaklandı.

Ayrıca deri ile ilgili ürünlerin imalatında yaşanan istihdam kaybı da dikkat çeken boyutlara ulaştı. 2024 Mayıs ayında 68 bin 336 kişinin çalıştığı sektörde ücretli çalışan sayısı Mayıs 2025 itibarıyla 60 bin 989’a geriledi. Bir yıllık istihdam kaybı yüzde 10,8’e ulaştı.