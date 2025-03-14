Carla Antonelli bir ilk

BirGün Kadın Kolektifi

İspanya Cortes Generales Üst Meclisi'ndeki ilk açık kimlikli trans kadın senatör olmasıyla bilinen Carla Antonelli, aynı zamanda İspanya’daki önemli LGBTİ+ aktivistlerisinden. Antonelli, ekoloji odaklı politikayı savunan sol parti Más Madrid'in baş yardımcılarından biri olarak da LGBTİ+ hakları için aktif bir şekilde mücadele ediyor.

Trans milletvekili, Francisco Franco'nun 40 yıllık faşist diktatörlüğü döneminde Tenerife'de doğdu. O yıllarda İspanya'da eşcinsel ilişki suç sayılıyordu ve yasalar gereği yaklaşık 5 bin kişi bu suçtan hüküm giymişti. Ancak o günden bu yana İspanya, LGBTİ+ hakları konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Carla Antonelli, Türkiye’deki feministlere ve LGBTİ+ hak savunucularına da mesaj gönderdi.

TÜRKİYELİ FEMİNİSTLERE MESAJ YOLLADI

Antonelli’nin muzir.org’da İspanyolcası, İngilizcesi ve Türkçesi yayımlanan mesajı şöyle:

“Toplumsal cinsiyet rollerine uymamak. Sağ, aşırı sağ, radikaller ve kökten dincilerin LGBTİ+ topluluğuna tekrar saldırmak ve onu kriminalize etmek için dayatmak istedikleri bir adımla daha karşı karşıyayız. Türkiye’de LGBTİ+ topluluğundan kız, erkek ve queer kardeşlerime. Özellikle de trans kız kardeşlerime merhaba. Bu metni gayet iyi biliyorsunuz, çünkü 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan partinin getirmek istediği yasa bu. Ve yine biz kız kardeşlerim, işlevsel bir suni gündem aracıyız. Kendi sefaletlerini, insanlar için gerçekten önemli olan diğer hakikatleri örtmek için öne sürdükleri mükemmel bir paravan… Bahsettiklerim, biz LGBTİ+ topluluğunu kriminalize ederek gündemi değiştirirken, bir yandan üstünü örtmeye çalıştıkları barınma, istihdam oranları, yoksulluk gibi gerçek sorunlar…

“Size bir şey söyleyeyim mi? Sessiz kaldığımız her an onların ilerlemesine fırsat tanımaktır. Bu nedenle; sesimizi hep birlikte yükseltmenin, dünyanın tüm hoparlörlerinden sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Maalesef dostlarım, bu sadece bugün Türkiye’de yaşanan bir sorun değil. Bu bir virüs, bu bir salgın, küresel çapta bir pandemi. Dünyanın tüm ülkelerinde… Onlar nefret gündemlerini yaymaya devam ederken Bir anda, biz LGBTİ+ topluluğu bu gezegenin suçluları ilan edildik. Bu, çok daha kötü bir şeyin habercisidir. Bu, bir soykırımın ve LGBTİ+ nüfusunun yok edilmesinin habercisidir. Hepimiz, birlikte, beraber seslerimizi yükselteceğiz ve önümüze bakacağız. Bir daha asla başımızı öne eğmeyeceğiz. Ha gayret Türkiyeli kız kardeşlerim.”