Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, Lille'in yeni teknik direktörü oldu

Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Böylece Davide Ancelotti, teknik direktörlük kariyerindeki yeni durağına resmen adım attı.

İKİNCİ DENEYİMİ OLACAK

Futbol kamuoyunun yakından tanıdığı Carlo Ancelotti'nin oğlu olan Davide Ancelotti, son olarak Brezilya temsilcisi Botafogo'da görev yapmıştı. Lille görevi, genç teknik adamın kariyerindeki ikinci teknik direktörlük deneyimi olacak.

Davide Ancelotti, teknik direktörlük görevlerine başlamadan önce uzun yıllar boyunca babasının teknik ekibinde yer aldı.

BABASININ YARDIMCISIYDI

İtalyan çalıştırıcı, Bayern Münih, Napoli, Everton ve Real Madrid'de yardımcı antrenör olarak görev yaparken, son olarak da Brezilya Milli Takımı teknik heyetinde bulundu.

Lille yönetimi, genç teknik adamın uluslararası deneyimi ve modern futbol anlayışının kulübün gelecek planlarıyla örtüştüğünü belirtirken, Davide Ancelotti de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.