Carlo Ancelotti, Real Madrid'e yarın veda edecek

Real Madrid'in efsane teknik direktörü Carlo Ancelotti, yarın Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Sociedad karşılaşmasıyla kulübe veda edecek.

15 kupa ile Madrid tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti, yarın TSİ 17.15'te oynanacak maçın ardından takıma ve taraftarlara veda edecek.

Ancelotti'nin vedasına dair Real Madrid'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz."

Real Madrid'i iki farklı dönemde toplam 6 sezon çalıştıran Ancelotti, 2 LaLiga ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil toplam 15 kupa kazandı.

66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak.

Brezilya'yı 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında milli takımın başında olacak.

Ancelotti'nin yerine ise Xabi Alonso getirilecek. Öte yandan yarın Real Madrid'in bir başka efsanesi Luka Modric de Bernabeu'daki son maçına çıkacak.