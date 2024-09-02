Carlo Angelotti, Arda Güler'den özür mü diledi? İspanya basını bu olayı konuşuyor!

Real Madrid'in başarılı oyuncusu milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Betis karşısında hiç süre alamaması İspanya basınında da haftanın konusu haline geldi. İspanyol basınında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Angelotti'nin Arda Güler'den özür dilediği iddia edildi. Arda Güler'in Angelotti'ye cevabı ise adeta övgüleri topladı.

Real Madrid haberleriyle tanınan DefensaCentral sitesinin haberine göre, Real Madrid'in Real Betis'le oynadığı maçta hiç süre alamayan Arda Güler, maçın bitiminde doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

ARDA GÜLER'İN MORALİ BOZULDU

Valladolid'a karşı ilk 11'de yer alan, Las Palmas maçında ise 30 dakika oyunda kalıp takımına penaltı kazandıran Arda Güler için hiç süre alamamanın hayal kırıklığı yarattığı ve oldukça üzgün olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, bunun üzerine Carlo Angelotti, soyunma odasına giderek Arda Güler'den özür diledi.

ARDA GÜLER'DEN ANGELOTTİ'YE: 'ÖZÜR DİLEME HOCAM'

Arda Güler'in Carlo Angelotti'ye cevabı ise İspanya'da büyük takdir topladı. Arda Güler'in Carlo Angelotti'ye, "Hocam, benden özür dileme... kararlarına saygı duyuyorum" dediği ifade edildi. İspanyol basınında, Real Madrid'in 15 numarası Arda Güler'in çok büyük bir olgunluk gösterdiği yorumları yapıldı ve Arda Güler büyük takdir topladı.

Arda Güler, bu sezon biri ilk 11 olmak üzere üç maçta toplam 97 dakika süre aldı. Bu sürede Arda Güler henüz gol ve asist katkısı üretemedi.