Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık’ta ilk defa yarı finale yükseldi.

Melbourne Park’ta üst üste üçüncü kez çeyrek finalde korta çıkan dünya 1 numarası Alcaraz, bu kez engeli aşarak altıncı seribaşı Alex de Minaur’u 7-5, 6-2 ve 6-1’lik setlerle mağlup etti. İspanyol raket, ilk setin zorlu geçmesine rağmen kontrolü elden bırakmadı.

Maça hızlı başlayan Avustralya’nın 1 numarası de Minaur’a karşı ilk seti 58 dakikada kazanan Alcaraz, mücadele boyunca bir daha servis kırdırmadı.

Karşılaşmanın devamında oyuna tamamen ağırlığını koyan 20 yaşındaki tenisçi, üstün performansıyla rahat bir galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla de Minaur’a karşı üst üste altıncı galibiyetini alan Alcaraz, yarı finalde Olimpiyat şampiyonu Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.