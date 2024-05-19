Carlos Mane 5. golünü attı

Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Konyaspor maçında attığı goller neticesinde 5 gole ulaştı.

Kayserispor forması ile bu sezon 24 Süper Lig maçında görev alan Carlos Mane 5 gole imza attı. Konyaspor maçına ilk 11’de başlayan Mane, müsabakanın 32. ve 77. dakikalarında goller buldu.

Sarı Kırmızılı forma altında 5 gole imza koyan Mane, takımının da hayati önem taşıyan maçtan puanla ayrılmasını sağladı.

Lig maçlarında 2 de asisti bulunan Portekizli futbolcu; bu sezon Beşiktaş, Ankaragücü ve Karagümrük maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.