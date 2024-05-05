Carlos Mane ligdeki 3. golünü attı

Kayserispor’un Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane, bu sezon Süper Ligdeki üçüncü golünü attı.

Süper Ligin 35. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü konuk eden Kayserispor sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü Carlos Mane kaydetti. Karşılaşmaya on birde başlayan ve 90 dakika sahada kalan Carlos Mane bir gol kaydetti.

Carlos Mane yaptığı paylaşımda, “Daha iyi bir sonucu hak ediyoruz ama devam ediyoruz. Bu senin için bebeğim Carlos Mane Jr” dedi.