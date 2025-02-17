Carmen, aryalarını resimlerle söylüyor

Deniz Burak BAYRAK

19’uncu yüzyıl Fransa’sının ırk ve sınıf mücadelesini yansıtan Carmen operasının Paris Opéra-Comique’deki ilk sahnelenişinin üzerinden yüz elli yıl geçti. George Bizet’in Fransız yazar Prosper Mérimée’nin bir öyküsü üzerine kurguladığı opera, Fransa’dan çıkıp âdeta evrensel bir kültür değeri statüsüne erişti. Çingenelerin, tütün işçilerinin, kaçakçıların yaşamlarının ekonomi-politik açıdan okunmasını sağlayan sosyolojik bir yapıt oluşu da onu benzerlerinden ayrıştırıyor.

Ülkemizde yüzlerce kez sahnelenen yapıtın bazı aryaları kimilerince ezbere biliniyor; özellikle tutku dolu bir isyan şarkısı olan ‘Habanera’: “Aşk isyankâr bir kuştur. Ehlileştirmeyi deneyen pişman olur” diyen Carmen’in özgürlük savaşımı şimdi genç sanatçıların hünerlerini gösterdiği bir yarışma sonucu resimlere dönüştü. Institut français Türkiye ve EMART (Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Hayal Melodileri Resim Yarışması’nın tabloları, sanat ve operaseverlerle Institut français İstanbul’da düzenlenen bir sergide buluşuyor.

Türkiye’deki Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültelerinden lisans ve lisansüstü düzeydeki genç yeteneklerin katılımıyla gerçekleşen yarışma, üç yıldır olduğu gibi bu yıl da sanat öğrencilerinin görünürlüğüne, klasik müzik ve operaya farkındalığın artmasına katkıda bulunuyor. Serginin önemine ilişkin duygularını ifade eden Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, “Genç ressamları görünür kılan, iki ülke arasında kültür ve sanatı destekleyen bu sergi gurur verici. Türkiye ve Fransa neredeyse 500 yıldır ikili ilişki içerisinde. Bu ilişkide kültür-sanat önemli bir rol oynuyor” diyor.

Nadia Fanton

OSMAN HAMDİ’DEN BUGÜNE

Fanton, geçmişte özellikle resim sanatında iki ülkenin iletişiminin çok yoğun olduğunu ve bunun günümüzde de yansımalarının bu sergi aracılığıyla sürmesinin önemini şu sözlerle örnekliyor: “İstanbul’da Güzel Sanatlar Fakültesi’ni kuran Osman Hamdi Bey, Paris’te eğitim almıştı. Pierre Loti, edebî kişiliğinin yanı sıra önemli bir çizerdi. Arkasında İstanbul’u resmettiği çizimler bırakmıştı. Birçok Türk ressamı, ‘Paris ekolü’ denen akımın bir parçasıydı. Hayal Melodileri seçkisindeki sanatçılar da bu bağların günümüzdeki temsilcileri.”

İsimsiz, İnanç Kayra Yıldız

Sergi 40 üniversiteden yaklaşık 100 aday arasından seçilmiş 30 genç ressamın eserlerini bir araya getiriyor. Resimlere bakınca; Carmen’in dramatik hikâyesi, güçlü karakterleri ve duygusal derinliğinin, genç sanatçıların farklı medyumlarda ürettikleri çalışmalara dönüştüğü görülüyor.

Aşk, tutku, özgürlük ve trajedi gibi evrensel temaları barındıran bu opera, yarışmaya katılan sanatçılar için zengin bir ilham kaynağı olmuş belli ki.

‘Kırmızı’, Muhammed Ergün Çiçek

Yarışmanın kazananı Sena Takeş, ‘Melodi ve İpliklerin Dansı’ adlı işinde, tuval üzeri yün işleme tekniğini kullanmış. Üçlü tanrıça figüründen hareketle yaşam, ölüm, ve yeniden doğuşu anlatan sanatçı resmini mitolojik figürlerle bezemiş. 2’ncilik ödülünü kazanan İnanç Kayra Yıldız, Carmen’i soyut bir dilde ifade etmeye çalışmış. Akyıldız; kompozisyonun, operada betimlenen aşk ve kader kavramlarının kaçınılmazlığı ve öngörülemezliği üzerine kurulduğunu ifade ediyor. 3’üncü olan Muhammed Ergün Çiçek’in ‘Kırmızı’ adlı resminde özellikle kıskançlık temasını işlediği seziliyor. Elbette tüm eserleri herkes kendi penceresinden yorumlayacaktır. Ama şunu söyleyebiliriz ki Carmen, tuvallerden yansıyan hikâyeleriyle zamana kafa tutmaya devam ediyor.

‘Melodi ve İpliklerin Dansı’, Sena Takeş

Sergiyi 1 Mart’a kadar pazar günleri hariç, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.