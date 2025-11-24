Çarpıcı iddia: "Beşiktaş, Dick Advocaat için teklif yaptı"

Karayipler’de yer alan Curaçao Milli Takımı'nda, teknik direktör olarak görev yapan Dick Advocaat'ın yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Cor Pot, dün kulüplere ve uluslararası arenaya dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Pot, özellikle Advocaat’ın karar alma mekanizmasının öngörülemez olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’den adının anıldığı kulüplerin aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğunu belirten Pot, şunları söyledi: “Belki bir gün Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Çünkü daha önce gelmişlerdi ama son anda başka bir tercih yapıldı. Kim bilir, belki yine dönerler.”

Açıklamasında, “Advocaat’a olan güvenimiz tam; ancak onun tercihlerinde sizinkiyle aynı zaman çizelgesi olmayabilir” ifadelerini kullanan Pot, takım içindeki atmosferi de şöyle özetledi: “Şu an Curaçao’da her gün bir adım daha ileri gidiyoruz. Dünya Kupası hedefimiz somut hale geldi. Dick yılların tecrübesini sahaya yansıtan biri. Gelinen nokta bizim için tarihe geçme noktasında.”

CAZİBE UNSURU

Pot ayrıca, Advocaat’ın kariyerinden ve Türkiye deneyiminden de bahsetti. “Dick, Türkiye’de de büyük kulüplerin önünde çalışma fırsatı bulmuş biri. Kulüplerin beklentileri, uluslararası arenanın temposu ve takım kimliği gibi unsurlar konusunda çok net bir vizyonu var” dedi.

Türkiye ile ilişkiler ekseninde konuşan Pot, “Beşiktaş gibi Türkiye’nin köklü camiaları her zaman dikkat çekicidir. Böyle kulüplerin dikkatinin bizim üstümüzde olması da bizi motive ediyor. Ancak şu an önceliğimiz Curaçao’yu daha ileriye taşımak” diye konuştu. Türkiye’den gelen ilgiyi bir cazibe unsuru olarak niteleyen tecrübeli antrenör, “Belki bir gün tekrar gündeme gelir ama önce bu takımın içinde olduğu yolculuğu tamamlamak durumundayız” ifadelerini kullandı.