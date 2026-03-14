Çarpıcı iddia: Turkcell satış masasında

AKP döneminde tartışma yaratan dev özelleştirmelere bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. CHP Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell’in satışa hazırlandığını savundu.

Turkcell’in stratejik bir şirket olduğunu vurgulayan Akay, “Telekomünikasyon sektöründe konuşulan satış iddiaları derhal açıklığa kavuşturulmalıdır” dedi.

“ENDİŞE YARATIYOR”

Satılacağı öne sürülen Turkcell’in güçlü mali yapısı ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Şirketin 2025 yılında 17,8 milyar TL’lik faaliyet kârı elde ettiğinin altını çizen Akay, “Ortada zarar eden bir şirket yok, tam tersine güçlü bir kârlılık var. Böyle bir şirket hakkında satış iddialarının ortaya çıkması kamuoyunda haklı olarak büyük bir endişe yaratmaktadır” diye konuştu.

“TELEKOM DERS OLMADI MI?”

CHP’li Akay, telekomünikasyon sektörünün yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Turkcell sadece bir operatör değildir. Türkiye’nin veri altyapısını, iletişim ağlarını ve dijital servislerini yöneten stratejik bir kurumdur. Böylesine kritik bir şirket hakkında ortaya çıkan satış iddiaları karşısında hükümetin sessiz kalması kabul edilemez. Türkiye Varlık Fonu milletin ortak varlıklarını yönetmek için kuruldu. Ancak son yıllarda limanlardan otoyollara, köprülerden kamu taşınmazlarına kadar birçok varlığın satış ve devri gündeme geliyor. Şimdi de Turkcell hakkında iddialar ortaya atılıyor.

Türk Telekom satıldı, yıllarca kârı yurtdışına aktarıldı ve sonunda borç yükü kamu bankalarının sırtına kaldı. Türkiye çok ağır bir bedel ödedi. Şimdi soruyoruz: Türk Telekom'un satışından hiç mi ders çıkarılmadı?”

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

Akay, iddiaları TBMM gündemine de taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Akay, iddialarla ilgili Varlık Fonu’na da Bilgi Edinme Başvurusu yaptı.