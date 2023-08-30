Çarpışan otomobiller hurdaya döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde büyük hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Perşembe Pazarı istikametinden gelip Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ali Köse’nin kullandığı otomobil, Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Almanya vatandaşı Heinrinch Meurer’in kullandığı otomobile kavşakta çarptı.

Kazada otomobillerde büyük hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.