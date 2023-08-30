Çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kavşakta dönüş yaparken çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Boyalı köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü T.K henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

T.K., kavşakta dönüş yapmak isterken karşı istikamette seyir halinde olan A.H yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yolcu olarak bulunan D.K., ve İ.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansları ile üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.