Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobille çarpışan bir araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Havalimanı kavşağında 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.